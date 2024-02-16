Edinilen bilgiye göre Adnan Menderes bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ahmet Ş. (32) yönetimindeki 16 APF 426 plakalı otomobil ile Ahmet Emirhan Ü. (20) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İBRAHİM USLU