Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Hikmet Şahin Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Zekeriyya U. Yönetimindeki 16 JEG 43 plakalı hafif ticari araç, önünde seyir halinde olan Yunus Can Y.(17) yönetimindeki 16 ARY 220 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki Adem T.(21) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER MERKEZİ