Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa Ankara karayolu üzeri Yeniceköy Köprülü kavşağında otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yeniceköy Köprülü kavşağı üzerinde Yeniceköy istikametinden Akhisar mahallesi istikametine seyir halinde Kerman M. (23) yönetimindeki 16 AMM 553 plakalı motosiklet ile Kübra Nur E. (25) yönetimindeki 16 AHG 204 plakalı otomobil köprülü kavşak üzerinde çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Bayram M.(16) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.