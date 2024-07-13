Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bir askerin EYP patlaması sonucu şehit olduğunu duyurdu.

MSB'nin açıklaması şu şekilde;

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talat şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır."