Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde gerçekleşen çatışmada, beş askerimiz şehit oldu. Üçü ağır olmak üzere sekiz askerimiz ise yaralanarak tedavi altına alındı. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."