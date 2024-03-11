Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı teröristin ve Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK’lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi " dedi.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ