Milli Savunma Bakanlığı X hesabından yaptığı açıklamada Suriye'den Türkiye'ye, Türkiye'den Yunanistan'a kaçak yollarla kaçmaya çalışan 1'i FETÖ, 1'İ PKK terör örgütü mensubu, 15 kişinin yakalandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK-PYD/YPG, 1’inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."