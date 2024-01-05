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Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı. 

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 teröristin daha  etkisiz hale getirdiğini açıkladı. 

Açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için etkin ve kararlı şekilde mücadeleye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi. 

Kaynak: HABER MERKEZİ