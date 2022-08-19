Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre; “Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı 2022 yılı 3. dönem sözleşmeli er teminine ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Bakanlık tarafından yayınlanan başvuru kılavuzunda, Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe ilişkin genel bilgilere, kimlerin başvuru yapabileceğine, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetlerinin nasıl yapılacağına yer verildi.

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