İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformayonal Mücadele Merkezi, Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'nın logosuna Arap kılıcı eklendi" iddialarının doğruyu yansıtmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan Milli Savunma Bakanlığı'nın logosuna Arap kılıcı eklendi iddiası ortaya atıldı.

Haber, İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı.

DMM tarafından yapılan açıklamada, tüm bakanlıkların ambleminde Cumhurbaşkanlığı arması gibi yuvarlak içerisinde ve etraflarında tarihteki bağımsız 16 büyük Türk Devleti'ni simgeleyen 16 yıldız kullanıldığı anımsatıldı.

Yeni oluşturulan Milli Savunma Bakanlığı logosunun 29 Nisan 2019 tarihinde tanıtıldığına dikkati çeken DMM, bakanlığın millilik yönüne dikkati çekmek için ay yıldız kullanılmış ve Türkiye'nin dünyadaki yeri ve önemini vurgulamak için merkezde konumlandırıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Meşe yaprağı kurumunun sürekliliğini, gücünü ve kararlılığını sembolize ettiğini belirten açıklmada, ay yıldızın alt kısmına konumlandırılan tarihi “Türk Kılıcı” kurumun köklü geçmişini ve gücünü simgelediğinin" altı çizildi.