Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle yoğun çatışma sonucunda, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 kahraman askerimizin şehit olduğu, 1 askerimizin de yaralandığı belirtildi. Aynı açıklamada, çatışmanın ardından yapılan ilk değerlendirmelere göre, 13 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.