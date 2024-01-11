Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı ve bu durum memur maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam getirdi. Bu zamla birlikte, Milli Savunma Bakanlığı da bedelli askerlik ücretlerini kesinleştirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 lira 4 kuruş oldu.

Bu gelişme, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesine dayanıyor. Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu genelgeye göre bedelli askerlik ücretinin belirlendiğini duyurdu.

Bedelli askerlik başvuruları ise 8 Ocak 2024 tarihinden itibaren alınmaya başlandı.