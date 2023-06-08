Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerle ilgili 23 Haziran uyarısı yaptı.ANKARA (İGFA) - Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının 1 Temmuz 2023 itibariyle geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerle ilgili uyarıda bulunan Milli Savunma Bakanlığı, yükümlülerin mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran 2023 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlanmalarını istedi.

Bakanlık duyurda, Kurban Bayramı tatilinin 27 Haziran 2023 tarihinde saat 13.00'te başlayıp 1 Temmuz 2023 tarihinde sona ereceğine dikkati çekildi.