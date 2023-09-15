Yeni transferlerle daha güçlü bir kadro oluşturan ve Türkiye Basketbol Ligi’ne sıkı antrenmanlarla hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, sezonun ilk maçı için geri sayıma başladı.MERSİN (İGFA) - Bir süredir Başantrenör Semih Soğuksu ile antrenmanlarına devam eden MSK ekibi, ilk maçında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. 16 Eylül Cumartesi günü saat 16.30’da Edip Buran Spor Salonu’nda oynanacak ilk maç için ekip oldukça heyecanlı. Güzel ve başarılı bir sezon geçireceklerine inanan ekip, Mersinli sporseverlerin de desteğini bekliyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de, takıma destek olmak için sezonun ilk maçını izlemeye gelecek.

Yiğitcan Turna, Hazer Avcı, Akın Kandemir, Deniz Çelen, Alp Karahan, Utku Yücedağ, Bilgehan Diril, Burak Gözeneli ve Berat Berke Tunç, Gökhan Yazıcıoğlu, Alp Karahan Ramazan Tekin, Garret Sim ve Ziga Dimec gibi isimleri bünyesine katan MSK, güçlü kadrosuyla başarılı bir sezon geçirmeye hazır.