MTA yenilenmiş haritalarına göre Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. Türkiye Diri Fay Haritasında İnegöl’de bulunan faylarda belirlendi.

Türkiye, 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem yaşadı. Daha şimdiden ölü sayısı 30 bini geçerken bölgede yaralar sarılmaya çalışılıyor. Deprem 10 ilde büyük yıkım yaşarken, Türkiye'nin diğer bölgelerinde yaşanan bu felaketten sonra deprem korkusu hiç olmadığı kadar insanları sarmış durumda. İnsanlar musibetten ders çıkarma adına deprem için hazırlık amacıyla çantalar, bina sağlamlık testleri yaptırmaya başladı. Bu kapsamda Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) de Türkiye'nin yenilenmiş diri fay haritası yayınlandı.

5.5'LİK DEPREM ÜRETECEK 485 DİRİ FAY

MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre, Türkiye'de 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.

Paylaşılan haritaya göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor.

FAY ÜZERİNDE BULUNAN İLLER

Fay üzerinde bulunan iller ise, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat’ın yanı sıra 110 ilçe de fay üzerinde.