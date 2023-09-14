Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Günleri Konseri etkinliği kapsamında Türk Sanat Müziği’nin güçlü sesi Muazzez Ersoy, Soma’da sahne aldı. Yılların eskitemediği şarkılarını Somalılar için seslendiren Ersoy, kurtuluş coşkusunu taçlandırdı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kurtuluş Günleri Konseri’ kapsamında Türk Sanat Müziği'nin Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, Somalı hayranlarıyla buluştu.

Soma eski Çarşamba Pazaryeri’nde gerçekleştirilen konseri Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Daire Başkanları, ilçe protokolü ile vatandaşlar takip etti.

Türk Sanat Müziği’nin seçkin eserlerini Soma halkı için seslendiren Ersoy, alanı dolduran binlerce vatandaşı adeta mest etti. Gecenin ilerleyen dakikalarında sahneye davet edilen Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, sanatçı Muazzez Ersoy’a çiçek ve hediyeler takdim etti. Meydanı dolduran vatandaşlara, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Kurtuluş Günleri kapsamında tüm ilçelerde konserler düzenlediklerini söyledi ve iyi eğlenceler diledi.