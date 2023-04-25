Mudanya Belediyesi, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde çiftçiden aldığı 30 ton patatesi Zeytin Dalı birimine kayıtlı ihtiyaç sahibi Mudanyalıların sofralarına ulaştırıyor.

Mudanya Belediyesi, çiftçiye destek olurken, aynı zamanda Mudanyalıların da yüzünü güldürüyor. Sosyal sorumluluk projeleriyle dayanışma ağını her geçen gün büyüten Mudanya Belediyesi, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde çiftçiden aracısız olarak aldığı yaklaşık 30 ton patatesi Zeytin Dalı birimi aracılığıyla Mudanyalılara dağıtmaya başladı. Mudanya tarımla kalkınırken, tarımsal üretime de destek vermeye devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, tarımsal üretimin sürdürülebilir olması için yerel üreticileri destekleyeceklerinin altını çizdi.

Başkan Türkyılmaz, belediye olarak aynı zamanda dayanışma ruhuyla hareket ettiklerini ifade ederken, “Bu zor günlerde çiftçimize ve vatandaşa bir nebze katkımız varsa ne mutlu bize. Mudanyalı hemşehrilerimizin sağlıklı gıdaya adil bir şekilde ulaşmaları için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.