Bursa'nın Mudanya ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tarımsal Üretim Planlaması ve yeni desteleme modelinin anlatımı için kırsal mahallelerde eş zamanlı sahaya çıktı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Tarımsal Üretim Planlaması İl Teknik Komitesi üyelerinin de katılım sağladığı bilgilendirme toplantılarında, tarımsal üretimin planlanması ve bu kapsamda hayata geçirilen yeni destekleme modeli tanıtılarak üreticilere anlatıldı.

Mudanya'nın kırsal mahallelerinde plan kapsamında yapılan eş zamanlı bilgilendirme görüşmesine ise Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ da bizzat katılarak, üreticilerin görüş ve taleplerini dinledi.

Müdür Karadağ, saha çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, 2025, 2026 ve 2027 üretim yıllarını kapsayan desteklerin tanıtımını da yaptıkları buluşmalarda üreticileri yerlerinde ziyaret ederek bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi.