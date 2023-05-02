Kültür ve sanatı herkes için ulaşılabilir kılan Mudanya Belediyesi, nisan ayını dolu dolu kapattı. Anlatıcı, sunucu ve TV Programcısı Metin Uca “Bunu mu demek istedim?” isimli oyun ile Mudanyalılarla buluştu. Doç. Dr. Özlem Kumrular’ın yazdığı gösteride Uca, izleyicileri tarihte bir yolculuğa çıkarttı. Pek bilinmeyen ve ilgi çekici tarihi öyküleri kendi üslubuyla anlatan Uca, oyun sonunda büyük alkış aldı.

Uluslararası Koro Müziği Federasyonu’nun Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlediği Dünya Koro Müziği Sempozyumu kapsamında Türkiye’ye gelen Kanada Vancouver Gençlik Korosu, Mudanya Belediyesi Çoksesli Korosu pazar akşamı Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde sahneye çıktı. Korolar ayrı ayrı sahne alırken, “Kızılcıklar Oldu Mu?” türküsünü ortak seslendirdiler.

Mudanya’da kültürlerin kardeşliğini yaşattıklarının altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, birbirinden farklı tiyatro oyunlarını ve konserleri Mudanyalılar ile ücretsiz buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.