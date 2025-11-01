Cumhuriyetin kooperatifçilik geleneğini 71 yıldır yaşatan, Marmarabirlik çatısı altında Mudanya’ya hizmet verecek ilk kooperatif satış mağazasının açılışı yapıldı.

S.S. 150 sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim kurulu uzun zamandır gerçekleştirmek istedikleri satış mağazasını hayata geçirdi. Mudanyalılara hizmet verecek olan satış mağazası Marmarabirlik’e ait zeytin mamullerinin dışında, Tariş mamulleri olan her türlü ürünleri bünyesinde bulunduruyor. Bunun dışında kalitesinden emin oldukları firmaların şarküteri ürünlerinin de satışını yaparak, Mudanyalılara kaliteli ve sağlık ürün satışı yapıyor.

Açılışta konuşan Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, "Mudanya için güvenilir marka olan Marmarabirlik ürünlerinin yanı sıra kaliteli gıda ürünlerinin de satışının yapılacağı bir satış mağazasının açılması konusunda görüş belirtmiştim. Görüyorum ki önerilerim sonrası böylesine güzel bir mağazanın açılmasından çok mutluluk duydum. Kooperatifimize ve Mudanyalılara hayırlı olsun" dedi.

Açılış ve kurdele kesiminin ardından konuklar mağazayı gezerek incelemelerde bulundular. Marmarabirlik Başkanı Ali Yıldız ve Kooperatif Başkanı Cüneyt Soylu ürünler hakkında konuklara bilgi verdiler.

Açılışa Kaymakam Ayhan Terzi’nin yanı sıra Eski Bakanlardan Turhan Tayan, siyasi parti temsilcileri, Marmarabirlik bağlı kooperatif yöneticileri, birlik yönetim kurulu üyeleri, muhtarlar, zeytin üreticisi Kooperatif ortakları, Mudanya Jandarma Komutanı Albay Ercan Yavuz, Emniyet Müdürü Serdar Makineci, Mudanya Belediye Meclis Üyeleri, BESAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Orkun Gazioğlu, Besaş Genel Müdürü İbrahim Alpay Demirtaş ve vatandaşlar katılım gösterdi.