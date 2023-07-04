Geçtiğimiz günlerde Bursa’nın Mudanya ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Mudanya Mütareke Meydanı’nda bulunan kafede kız arkadaşıyla oturan O.E.Y (21), karşı masa ile sözlü münakaşa yaşadı.

Sözlü münakaşa bir süre sonra kavgaya dönüştü. O esnada cebinden çıkardığı bıçak ile karşı gruba saldıran O.E.Y, (21) Tevfik D. (28)’yi ağır yaralarken, Berkay B. (28) ise hafif yaralandı.

Arbede sonrası olay yerine birçok 112 Acil Servis Ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tevfik D. Bursa Şehir Hastanesi’ne, Berkay B. ise Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Zanlı O.E.Y polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.