Mudanya ilçesinden çalınan motosiklet İnegöl'de uygulamada bulundu. Şüphelisi kaçarak kayıplara karıştı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Hastane Caddesi üzerinde uygulama yapmaya başladılar. Polis ekipleri şüphelendikleri plakasız motosikleti, durdurdular. O sırada motosikletteki sürücü yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı. Motosiklet üzerinde yapılan incelemede, Mudanya ilçesinden çalınan 16 NJ 356 plakalı motosiklet olduğu ortaya çıktı. Motosiklet sahibine teslim edildi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattılar.