Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919da Samsun’a ayak basmasıyla başlayan Milli Mücadele’nin 104. yılı Mudanya’da coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Mudanya’da coşkuyla kutlandı. İskele Meydanı’nda Atatürk heykeline çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin ardından kutlamalar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün Mudanya İlçe Spor Salonu’nda düzenlediği etkinliklerle devam etti. Göreve geldiği günden bu yana Cumhuriyet kenti Mudanya’da milli bayramların coşkuyla yaşandığını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bugün bizim bağımsızlığımızın ilk adımının atıldığı günün 104. yılı. Mustafa Kemal yola çıkarken, arkasındaki en büyük desteğin gençlerin gücü olduğunu biliyordu. Umutluydu! Bağımsızlık meşalesini yaktı, bütün Anadolu umutla yola çıktı. O yanan meşale tüm dağlarda yanan çoban ateşine döndü. Emperyalizme karşı umudun ışığı oldu, tam bağımsız Türkiye kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, yüreği umut dolu gençliğin özgürlük çığlığı işitiliyor şimdi tüm Anadolu’da. Yolumuz da pusulamız da umudumuz da Atamız. Cumhuriyet kenti Mudanya’da Atamızın izinde daha nice bayramları birlikte kutlayacağız” diye konuştu.