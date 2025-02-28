Bursa’da deniz sezonunu ilk açan kesim çocuklar oldu. Mudanya'da sahil kenarında oturan vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize giren çocuklar şaşırttı.

Havaların kısmen ısınmasına karşın deniz suyunun hala soğuk olduğu Mudanya’da ilginç görüntülerle karşılaşıldı. Suyun soğuğuna aldırış etmeyen çocuklar, denizin keyfini çıkardı.



İlk cemre 19-20 Şubat’ta havaya, 2. cemre ise 26-27 Şubat'ta suya düşmüştü. 3. cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

2. cemrenin suya henüz yeni düşmesine rağmen çocukların denizdeki görüntüleri tebessüme neden oldu.