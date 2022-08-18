1999 yılında Marmara’da meydana gelen depreminin yıldönümünde AFAD tarafından Mudanya’da düzenlenen ve tüm arama kurtarma ekiplerinin katıldığı sergiye İHH İnegöl Ekibi de katıldı.

İHH İnegöl Ekibi, programda sergi açarak gelenlere bilgilendirici broşürlerin dağıtımını yaptı. 17 Ağustos Çarşamba günüde İnegöl Sani Konukoğlu Camiinin yanında İnegöllülere olası bir depreme dikkat çekmek için görsel ve tanıtıcı sergisi de yapıldı.

Konu hakkında İHH İnegöl Ekibinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Unutmayalım ki 1999 Marmara Depremi'ndeki yaralanmaların % 50’si, ölümlerin % 3’ü sadece yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanmıştır. Yani bizler sadece evimizdeki elbise dolapların, vitrinlerimizi, büyük beyaz eşyalarımızı basit yöntemlerle sabitlemekle deprem sonrası yaralanmaların %50 sini ve ölümlerin % 3’ünü azaltabilir. Ayrıca belirtilen basit tedbirler sonucu hayatta kalanların yaşadığı maddi kayıpların %30’unu engelleyebiliriz.”