Dünyada sadece Bursa’da yetişen ve Kraliçe İnciri olarak bilinen siyah incirin Mudanya’da hasadına başlandı. Mudanya’da hasat sebebiyle bir etkinlik düzenlendi. Siyah incirin yüzde 70’i başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ihraç ediliyor.

Mudanyalı çiftçilerin kara elması olarak bilinen siyah incirin hasadının başlaması sebebiyle Akköy’de tören düzenlendi.

Bursa İl Tarım Müdürü Hamit Aygül, Bursa’da geçen yıl 27 bin 976 ton incir üretimin erçekleştiğini ve bu üretimle Bursa’nın incir üretiminde üçüncü sırada yer aldığını söyledi. Siyah incirin Bursa’ya has olduğunu hatırlatan Aygül, bu yılki üretim miktarını yüzde 28 artışla 36 bin ton olarak tahmin ettiklerini kaydetti.

Kraliçe İnciri’nin iç piyasadan daha fazla yurt dışında pazar payı olduğunu hatırlatan Aygül, "Bursa’da siyah incir üretiminin dağılımına bakıldığında Osmangazi ilçemiz ilk sırada, Mudanya ilçemiz ise ikinci sırada yer almaktadır. İlçemizde ana ürün zeytin olmasına rağmen siyah incirin yüzde 33’ü Mudanya’da üretilmektedir. Bu nedenle Mudanya’nın incir üretimini artırmak ve kalitesini daha da iyileştirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapmaktayız.” dedi.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de siyah incirin ilçenin önemli bir gelir kaydağı olduğunu kaydederek, ""ursa Siyah İnciri, Akköy, Altıntaş, Aydınpınar, Bademli, Çağrışan, Çepni, Dedeköy, Dereköy, Güzelyalı, Göynüklü, Hasköy, İpekyayla, Işıklı, Kaymakoba, Küçükyenice, Mürsel, Mirzaoba, ve Yörükali Mahallelerinde üretilmektedir. İlçemizde 230 bin dekar olan toplam tarımsal üretim alanlarımızın 4500 dekar alanında meyve veren yaşta 33 bin adet, meyve vermeyen genç yaşta 10 bin adet ağaç olmak üzere incir üretimi gerçekleştirilmektedir. 2019 yılı incir üretiminde tahmini verim ağaç başına 70 kilogram." diye konuştu.

Kaymakam Terzi ve beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte incir toplayarak hasatı başlattı. Etkinliğe, Mudanya AK Parti İlçe Başkanı Orhan Samast, İlçe Tarım Müdürü Ergün Karadağ, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Yavuz, siyasi parti ve oda başkanları ile çiftçiler katıldı. Protokol Akköy’de siyah incir alım tesisini de ziyaret etti.