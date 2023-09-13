Mudanya Belediyesi, 12 Eylül Mudanya’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlamalarını Mütareke Meydanı’nda düzenlediği etkinliklerle noktaladı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Mudanya Dans ve Müzik Festivali çerçevesinde sahne alan ekipler oyunlarını sergilerken, TAŞMED Musiki Derneği verdiği konserle Mudanyalıların kurtuluş coşkusuna ortak oldu.

Mudanya Belediyesi ve Galart Organizasyon işbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Mudanya Dans ve Müzik Festivali çerçevesinde Bulgaristan’dan BistritsaBabi ve Romantika Müzik Toplulukları, Macaristan Majorette Topluluğu, Bursa’dan Ulu Zeybekler, Gala Kültür Sanat Merkezi, Folklor Eğitim Merkezi ile Çanakkale Etili Seramik Halk Dansları Topluluğu sahne aldı. Yöresel oyunlarını ve şarkılarını Mudanyalılar için sergileyen ekipler büyük ilgi gördü.

TAŞMED konseriyle coşku doruğa çıktı

Kurtuluş günü kutlamaları TAŞMED Musiki Derneği’nin şef Hüseyin Taşçeşme yönetiminde verdiği konser ile noktalandı. Solo ve koro olarak birçok sevilen eseri Mudanyalılar ile birlikte seslendiren koro, konser sonunda söylediği İzmir Marşı ve 10’uncu Yıl Marşı ile kurtuluş coşkusunu doruğa taşıdı. Mudanya’nın kurtuluşunun Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun önünü açtığını vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bu toprakları bize vatan olarak emanet eden Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Mudanyalı Şükrü Çavuş ve isimsiz kahramanlarımıza bir kez daha minnetlerimizi sunuyoruz. Onların bıraktığı emaneti sonsuza dek yaşatacağız” diye konuştu. Türkyılmaz, konser sonunda sanatçılara teşekkür etti.