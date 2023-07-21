Bursa'da özellikle yaz aylarında artan nüfusa bağlı olarak içme suyu ihtiyacının tankerlerle taşınarak karşılandığı Mudanya’nın kırsal sahil mahalleleri olan Eşkel, Söğütpınar, Eğerce ve Mesudiye'nin sorunu, Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 40 milyon TL'lik yatırımıyla giderildi.BURSA (İGFA) - Stratejik plan doğrultusunda 17 ilçeyi kapsayan yatırımlarla kentin en ücra köşelerine kadar hizmetlerini ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında artan nüfusla birlikte sahil bölgelerinde yaşanan içme suyu yetersizliğine de çözüm üretmeye devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında özellikle yaz aylarında su ihtiyacının tankerlerle taşınarak karşılandığı Mudanya’nın Eşkel, Söğütpınar, Eğerce ve Mesudiye mahalleri de kesintisiz içme suyuna kavuştu.

Yaklaşık 40 milyon TL’ye mal olan çalışmada, Esence Mahallesi’nde 1000 metreküp kapasiteli su deposu yapıldı ve Hançerli - Esence arasında 9 bin 400 metre uzunluğunda isale hattı imalatı gerçekleştirildi. Böylelikle Eşkel, Söğütpınar, Eğerce ve Mesudiye mahalleleri kesintisiz şebeke suyuna kavuşmuş oldu.

SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı içme suyuna erişimin önündeki tüm engelleri kaldırmak için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Söz konusu bölgede geçen yıl, bölge halkına şebeke suyu için söz verdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Geçen yıl buradaki vatandaşlarımıza, ‘önümüzdeki yaz Doğancı Barajı suyunu sizlerde buluşturacağım’ diye söz vermiştim. Sözümüzü tutarak içme suyunu çok şükür sahil bölgemize ulaştırdık. Artık pek çok kırsal mahallemizde olduğu gibi Mudanya sahil bölgesinde de tankerle su taşıma dönemi tarihe karıştı. Bölge halkına hayırlı olsun” diye konuştu.