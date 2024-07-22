Bursa'nın Mudanya ilçesi, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken bir bölge olarak biliniyor. Mudanya’nın tarihi evleri restorasyon bekliyor.BURSA (İGFA) - Son zamanlarda ilçenin tarihi dokusunu oluşturan eski evlerin durumu endişe verici bir hal almış durumda. Mudanya'nın merkezine yakın bölgelerde bulunan ve zamanla bakımsızlık nedeniyle harabeye dönen tarihi evler, ilçenin tarihi siluetini bozuyor, hem de güvenlik tehdidi oluşturuyor.

Mudanya'nın tarih kokan bu evleri, yıllar içinde bakım eksikliği ve maddi imkânsızlık nedeniyle çürümeye terk edilmiş durumda. Evlerin birçoğu, zamanla çatılarının çökmesi, duvarlarının çatlaması gibi ciddi hasarlar almış durumda. Bu durum, hem görsel estetiği olumsuz etkiliyor hem de bölgede yaşayanların güvenliği açısından risk oluşturuyor.

Vatandaşlar, bu evlerin ya güvenli bir şekilde yıkılmasını ya da restore edilip yeniden kullanıma kazandırılmasını talep ediyor.