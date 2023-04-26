Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, il merkezindeki okullarda eğitim gören öğrencileri ağırladı.

Misafirleriyle bir süre sohbet eden Müdür Akyol, öğrencilere hediyelerini takdim ederek eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diledi. Müdür Akyol makamında ağırladığı misafirlerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İnşallah ileride çok güzel makamlara sahip olursunuz. Çalışkanlığınızla, başarılarınızla, heyecanınızla ülkemizi çok daha ileri taşıyacağınıza inanıyorum” dedi.