Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, “Ülkemizin hedefleri için kahramanca ve korkusuzca büyük bir azimle mücadele ederken geleceğimiz olan çocuk ve gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu belasına göz açtırmayacağız” dedi.

Yalova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu’nda, Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya’nın katılımıyla ’En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’ çerçevesinde bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Programa, Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, proje paydaş kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, uyuşturucu kullanımının tüm toplumları etkileyen önemli bir sorun olduğuna dikkati çekti. Yalova’da narkotik birimlerinin 2024 yılı itibarıyla bin 586 olaya müdahale ettiğini ve bin 765 şüphelinin yakalandığını belirten Bitirik, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 119 kişinin tutuklandığını ifade etti. Bitirik, toplumu bilinçlendirmek için yürütülen eğitim ve farkındalık çalışmalarının önemine vurgu yaparak, "Narko Anne, Narko Rehber, Narko Gençlik, Narko Muhtar" projeleriyle 25 bin 571 kişiye ulaşıldığını belirtti. Bitirik, “Ülkemizin hedefleri için kahramanca ve korkusuzca büyük bir azimle mücadele ederken geleceğimiz olan çocuk ve gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu belasına göz açtırmayacağız” diye konuştu.

Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya da programda yaptığı konuşmada, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’nin çok uzun zamandır devam ettiğini hatırlattı. Sahada bu projenin neticelerini almaya başladıklarını ifade eden Kaya, “Çocuğunu en iyi bilen anne olduğu için annelerimizin bilinçlendirilmesi ve çocuğundaki davranış değişikliklerinin tespitiyle beraber çok erken bir süreçte bağımlılığın tespiti bizim için çok büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla biz, her sene bu çalışmaları arttırarak yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ‘İki Sıcak Ekmek’ isimli farkındalık videosu izlendi ve Narkolog Polis Memuru Yılmaz Çetin tarafından davetlilere sunum gerçekleştirildi.