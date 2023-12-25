Geçtiğimiz hafta, Müge Anlı'nın programında ele alınan Mustafa Hakkulu'nun kaybolma olayında şok bir gelişme yaşandı. Kayıplara karışan Hakkulu'nun ölümü, canlı yayında acı bir itirafın ardından gün yüzüne çıktı. Hakkulu'nun ailesi, 11 gün boyunca kayıp olan sevdiklerinin izini sürerken, yaşanan olayın ardında eski eşlerinin olduğunu düşünüyordu. Zira Hakkulu'nun yüklü miktardaki parayla birlikte kaybolması, ailenin dikkatini eski eşe çekmişti.

Tarladan evine dönen bir çiftçi, dere kenarında dün akşam saatlerinde erkek cesedi buldu. Jandarma ekiplerine haber verilen olayın ardından yapılan incelemede, cesedin Mustafa Hakkulu'na ait olduğu belirlendi. Başından tabancayla vurulmuş halde bulunan Hakkulu'nun ailesi, acı gerçeği öğrenince canlı yayında sinir krizi geçirdi.

Canlı yayında ise olayın perde arkası daha da şaşırtıcı bir hal aldı. Müge Anlı ile konuşan Hakkulu'nun yakın arkadaşı İsa Dumlu, eşinin fotoğraflarını gösterdiği sırada yaşanan bir olayın geliştiğini söyleyerek, cinayeti canlı yayında itiraf etti. Dumlu, Hakkulu'nun kendisine yönelik hakaretlerine dayanamayarak cinayeti işlediğini açıkladı. Cinayet silahının evinin mutfağındaki tezgahın üstünde olduğunu da belirtti. İsa Dumlu canlı yayında gözaltına alındı.