Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin dördüncü düzenlediği ‘EĞİTİM’ konulu uluslararası karikatür yarışmasının ödül töreni Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katılımı ile gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından uluslararası olarak dördüncüsü düzenlenen, bu yılki teması “EĞİTİM” olan karikatür yarışmasının ödül töreni Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlendi.

Ödül törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ev sahipliğinde Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Eğitim konulu uluslararası karikatür yarışmasına 65 ülkeden 412 eser sahibi 1324 adet karikatürü ile katıldı.

Ödül alan karikatürler İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Japonya, Fransa, Kazakistan, İtalya, Polonya, Belçika, İran, Hırvatistan, İspanya ve Türkiye’den 1324 eser arasından seçildi. 1324 karikatürü değerlendiremeye alan jüride ünlü karikatürcüler Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yalaz, Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk, Sarkis Paçacı, Ahmet Önel ile mizah yazarı Savaş Ünlü yer aldı.

Eğitim konulu uluslararası karikatür yarışmasında İran’dan Ali Rastroo birinci, Kazakistan’dan GalymBoranbayev ikinci olurken Belçika’dan LucVernimmen’de üçüncü oldu.

Karikatür yarışmasında İstanbul’dan Musa Gümüş, Balıkesir’den Ahmet Esmer ve Eskişehir’den Mehmet Zeber mansiyon ödülüne layık görüldü. Yarışmada 18 yaş altı ödülünü İzmir’den İlayda Katfar ve Sinop’tan Deniz Nur Aktaş kazanırken Balıkesir’den Önder Önerbay’da Necati Abacı Özel ödülünü kazandı.

4.Uluslararası Karikatür Yarışması Ödül töreninde konuşan jüri üyelerinden Ahmet Önel sanatın gücü, çağı anlatan çizgilerle bir arada olduklarını söyledi ve böyle bir etkinliği düzenlediği için Başkan Gürün’e teşekkür etti.

Jüri üyelerinden Savaş Ünlü’de 4.Uluslararası karikatür yarışmasının gittikçe ivme kazanan saygınlığı artan bir yarışma olduğunu söyledi ve katılan tüm yarışmacılara teşekkür etti.

Yarışma koordinatörü Mehmet Selçuk’da bu yılki yarışmanın kendisi için çok özel olduğunu çünkü jüri özel ödülünü çok sevdiği dostu Necati Abacı’ya verildiğini, ailesinin de ödül töreninde olmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’de ödül töreninde kentlerin sanata ve sanatçıya verdiği özgürlükle daha değerli olduğunu söyledi ve Büyükşehir Belediyesi’nin Muğla’da gerçekleştirdiği sanat etkinliklerinin çok önemli olduğunu belirtti.