Muğla Büyükşehir Belediyesi denetimli halk aracı ve belediyeye ait otobüslerle 1 Ocak 2023 tarihinden bu güne kadar 28 milyon 142 bin 466 yolcu taşıdı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçe 569 mahallesi bulunan Muğla’da modern, engelli rampalı, 24 saat izlenen kameraların bulunduğu ve çevreci otobüslerle il genelinde ulaşım hizmeti vermeye devam ediyor. Araç filosunu 2014 yılından beri yenileyen Büyükşehir Belediyesi en son 60 yeni, modern otobüsü vatandaşların hizmetine sunmuş araç filosundaki otobüs sayısını 342’ye çıkarmıştı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi denetimli halk aracı ve belediyeye ait otobüslerle 1 Ocak 2023 tarihinden bu güne kadar 28 milyon 142 bin 466 yolcu taşıması gerçekleştirdi. 28 milyon 142 bin 466 yolcunun 3 milyon 129 bin 81 kişisi yolcu taşıma kanunu kapsamında ücretsiz olarak taşındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kurulduğu 2014 yılından bu yana denetimli halk araçları ve belediye otobüsleri ile 291 milyon 6 bin 982 yolcuya hizmet verildi. Bu yolculardan 38 milyon 724 bin 358’si "Ücretsiz Yolcu Taşıma Kanunu" kapsamında ücretsiz olarak taşındı. Ücretsiz taşınan yolcular için Bakanlık tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi’ aracılığı ile denetimli halk araçlarına ödeme yapılıyor.