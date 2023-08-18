Bodrum Belediyesi, yeni Bodrum Devlet Hastanesi yolu olan 5904 Sokakta asfaltlama çalışmalarını tamamladı.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi, ulaşım konforunu artırmak amacıyla başlattığı yeni hastane yolu asfaltlama çalışmalarını tamamlayarak trafiğe açtı. Bölge halkının uzun zamandır beklediği bu önemli adım, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölge trafiğinin akışını da daha düzenli hale getirecek.

Yeni Bodrum Devlet Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte artan hasta ve ambulans trafiği bölgede trafik yoğunluğunun yaşanmasına neden oluyordu. Bunun önüne geçmek isteyen Bodrum Belediyesi Fen işleri Ekipleri devlet hastanesine çıkan alternatif yolda asfaltlama çalışmalarını hızlandırarak sokağı trafiğe açtı.

Proje kapsamında yapılan çalışmalar ile Atatürk Caddesi trafiğinde rahatlama yaşanmasını sağlayacak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu çalışmayla yeni Bodrum Devlet Hastanesi ulaşımına önemli bir katkı sunduklarını ifade ederken, “5904 Sokakta yapmış olduğumuz asfaltlama çalışmasının bitmesiyle ana arterdeki trafik yoğunluğu bir nebze de olsa azalacak diye düşünüyoruz. Gerek ambulanslarımızın gerekse vatandaşlarımızın Bodrum Devlet Hastanesi’ne ulaşımını kolaylaştıracak olan sokak, acil durumlarda hastaneye ulaşımı rahatlatacak. Trafik yoğunluğu bakımından ağır yük taşıyan Bodrum -Turgutreis Karayolunun trafik yükü hafifleyecek" diye konuştu.