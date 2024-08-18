Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Muğla Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Hacıbektaş ilçesinde devam eden Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 753'üncü Yıl Dönümü Etkinliklerine katılmak için Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen siyasetçi, bürokrat, sivil toplum örgütü temsilcileri ve belediye başkanlarını konuk ediyor. Başkan Arı son olarak, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Muğla Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ı ayrı ayrı başkanlık makamında konuk etti.

Misafirlerine Kapadokya’nın merkezi Nevşehir hakkında bilgiler vererek Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve gerçekleştireceği çeşitli projeleri hakkında istişarelerde bulunan Başkan Arı, özellikle Kayaşehir ve çevresinde gerçekleştirilecek yeni yatırımlar hakkında konuklarıyla sohbet etti.

İnsanı merkezine alan felsefesi, dünyada adalet, dürüstlük, sevgi ve barışın tesisine yönelik düşünce ve öğretileri yüzyıllardır gönüllerde yer tutan Hacı Bektaş Veli’nin Hakk'a Yürüyüşünün 753'üncü Yıl Dönümü Etkinlikleri için Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye gelen siyasetçi, belediye başkanı, sivil toplum örgütü temsilcilerini Nevşehir’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Arı, konuklarıyla günün anısına fotoğraf çektirerek hediye takdiminde bulundu.