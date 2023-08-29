Muğla Büyükşehir Belediyesi olası bir depreme karşı önlem almaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Ortaca Sarıgerme, Ula Ataköy, Çıtlık ve Kızılyaka Mahallelerinde mikrobölgeleme çalışmalarını sürdürüyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi depremler nedeniyle büyük acıların yaşandığı ülkemizde bu acıların Muğla’da da yaşanmaması için çalışmalara devam ediyor. Yatay mimari uygulamasıyla çok katlı yapılara izin verilmeyen kentte yine Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından mikrobölgeleme çalışmaları yapılıyor. Nüfus yoğunluğu, plan çalışmaları, zemin ve fay hatlarının durumları incelenerek mikrobölegeleme çalışmaları başlatılacak yerler tespit ediliyor ve bu bölgelerde gerekli incelemeler yapılıyor.

DEPREM RİSKLERİNİ EN AZA İNDİRMEYE ÇALIŞIYOR

Mevcut veya yeni açılacak yerleşim alanlarındaki tüm tehlikeleri belirlemek, yerel zemin ve tehlike koşullarının yansıtıldığı haritaların üretilmesi amacıyla arazinin jeolojik açıdan modellemesi ile ilgili her türlü araştırma, analiz ve sentezlerin yapılarak değerlendirildiği etüt çalışmaları olarak adlandırılan mikrobölgeleme çalışmaları şehirler için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Mikrobölgeleme etüt çalışmaları ile afet risklerinin azaltılması, çarpık yapılaşma ve yarattığı sorunlar, deprem hasarlarını en aza indirebilmek için düzenli arazi kullanımının sağlanması hedefleniyor.

MENTEŞE VE MİLAS’IN ARDINDAN FETHİYE, ORTACA VE ULA’DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

2022 yılında Menteşe’de 2 bin 69, Milas Ören ve Türkevleri Mahallelerini kapsayan 1500 hektarlık inceleme alanında jeolojik ve jeofizik çalışmaları yapıldı. Yapılan deney ve analizler neticesinde mikro bölgeleme etüt raporları hazırlanarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı. 2023 yılı içerisinde ise Fethiye merkez mahalleleri kapsayan 8 bin 300 hektarlık ve Ortaca İlçesi, Sarıgerme Mahallesinde de 200 hektarlık alanın mikro bölgeleme etüt çalışmaları için ihaleleri yapılarak saha çalışmaları başladı. Ula’da ise Ataköy-Kızılyaka-Çıtlık mahallelerini kapsayan 1298 hektar alanda yapılacak mikrobölgeleme ihalesine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

2024 yılı için ise Köyceğiz, Datça, Ortaca, Ula ve Yatağan’ın farklı bölgelerinde inceleme çalışmaları başlatılacak.