2019 yılında Bakanlık ile birlikte Fethiye Ölüdeniz Atıksu Artıma Tesisinin yapımını tamamlayarak hizmete açan Muğla Büyükşehir Belediyesi şimdi de Fethiye Atıksu Arıtma Tesisinin kapasite artış projesini tamamladı. İki tesis 2050 yılı nüfus projeksiyonuna göre tasarlanarak 280 bin nüfusa hizmet verebilecek kapasiteye yükseldi.MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Fethiye’de, Muğla Büyükşehir Belediyesi alt yapı ve çevre yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

2019 yılında Ölüdeniz Mahallesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte yeni atıksu arıtma tesisi yaparak hizmete açan Muğla Büyükşehir Belediyesi bu defa Fethiye merkezine hizmet veren tesisin kapasitesini iki katına çıkardı. Büyükşehir Belediyesi, Fethiye’de işletilmekte olan 25.000 m3/gün kapasiteli Atık su Arıtma Tesisini 147 Milyon 323 Bin TL yatırımla 50.000 m3/gün kapasiteye çıkararakbölgenin en az 20 yıllık arıtma ihtiyacını karşılıyor. Tamamlanan çalışmaların ardından tesiste 25 Nisan saat 11:00’de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün de katıldığı açılış töreni düzenlenecek.

TESİSLER 280 BİN KİŞİLİK NÜFUSA HİZMET VEREBİLECEK

Fethiye Merkezi'ne hizmet veren ve yaklaşık 125 bin kişilik arıtma kapasitesine sahip olan Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği kapasite artış projesi ile 2 kat büyütüldü.

Yapılan revizyon çalışmalarıyla tesise koku giderici ünite de monte edilirken tesis 250 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteye yükseldi.

Ayrıca proje ihtiyaç olması durumunda 2040 yılından sonra daha da büyütülebilecek teknik altyapıya sahip olarak düzenlendi.Ölüdeniz Mahallesinde 2019 yılında tamamlanarak hizmete açılan Atıksu Arıtma Tesisi de 30 bin kişilik kapasite ile hizmet veriyor.

2 tesis ile birlikte Fethiye’deki arıtma kapasitesi yaklaşık 280 bin kişiye yükseldi.