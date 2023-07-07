Muğla Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Migros’ta çilek satışına başlayan üreticiler Köyceğiz’in yaylalarında yetişen ürünleri vatandaşla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor. MUĞLA (İGFA) - Köyceğiz’in 1520 rakımdaki Çövenni yaylasında 4 dönüm arazide çilek üreten üreticiler ürünlerinin Türkiye’nin en büyük market zinciri Migros raflarında yer almasının kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandıklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kooperatifleri tek çatı altında toplamak için kurduğu Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi öncülüğünde destekleriyle Köyceğiz’de üretilen çilekler Migros raflarındaki yerini aldı.

Çilekleri büyük bir emekle yetiştiren, büyüten, toplayan üreticilerden Zeliha Arslan 10 yıldır çilek işi ile uğraştığını, zor bir iş yaptıklarını, emeğinin karşılığını aldıklarını söyledi ve destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e teşekkür etti.

Köyceğiz Çövenni yaylasında çilek üreten Hüseyin Arıcı’da aslen Balıkesirli olduğunu, 20 senedir çilek işi ile uğraştığını söyledi ve bu yıl Büyükşehir destekleri ile çileklerin büyük bir market zincirinde satılmaya başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

S.S. Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şaban Çetin’de Muğla Tarım Güçbirliği kooperatifinin destekleriyle Migros’un Köyceğiz’de üretilen çilekleri satın aldığını söyledi ve buna aracı olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün’e teşekkür etti.