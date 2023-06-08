Çevre Koruma Haftası kapsamında Özge Koleji'nde eğitim gören öğrenciler, Milas Belediyesi Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret etti.MUĞLA (İGFA) - Özge Koleji’nde eğitim gören 20 öğrenci, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Pelin Dere eşliğinde vatandaşların evlerden kaynaklı atıklarını getirebileceği Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret etti.

"Atık nedir?, Atık Getirme Merkezi'ne hangi atıkları kabul ediyoruz?, Geri dönüşümün önemi ve atıkların çevreye verdiği zararlar nelerdir?" sorularının cevap bulduğu ziyaret oldukça keyifli bir ortamda gerçekleşti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kurt, Temizlik İşleri Müdürü Sinem Kılıç ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinin eşlik ettiği ziyarette, çocuklar konu ile ilgili meraklarını giderme fırsatı da buldular.

Ziyaret sırasında Çevre Mühendisi Meryem Turgut, atık maddeler ve Atık Getirme Merkezi hakkında bilgilendirme yaptı.