Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Havva Atabey, İlçe Hizmetleri İkinci Bölge Daire Başkanı Durmuş Ali Öztürk, MUSKİ 3. Bölge Daire Başkan Vekili Nazif Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Özcan Özsoy ve meclis üyelerinin katılımıyla muhtarlarla bir toplantı düzenledi. Toplantıda, muhtarlar ilçedeki mahallelerin çeşitli sorunları ve ihtiyaçları hakkında taleplerini iletti. Ardından, bu sorunların çözülmesi için bir yol haritası oluşturularak çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Ortaca Belediye Başkanımız Evren Tezcan ''Mahallelerin sesi ve yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından biri olan muhtarlarımızla birlikte halkımızın taleplerine en kısa sürede cevap verebilmek için gereken tüm adımları atacağız. '' dedi.