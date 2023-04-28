Muğla Büyükşehir Belediyesi yapımı tamamlanan Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisler 3 Mayıs’ta açılıyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yatağan ilçesine kazandırılan, diğer ilçelerin yararlanabileceği özellikleri ile müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek olan Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri’nde çalışmalar tamamlandı.

İsmini Yatağan’a uzun yıllar belediye başkanı olarak hizmet eden Hasan Haşmet Işık’tan alan Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri 3 Mayıs’ta açılıyor.

TESİS TAM DONANIMLI SPOR ALANLARINA SAHİP

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin önemli sosyal tesis ve spor yatırımlarından biri olan Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu Sosyal Tesisleri toplam 3741 metrekareden oluşuyor. Tesisin içerisinde iki havuz, soyunma, ilk yardım, antrenör, tesis amiri, hakem odaları, kafeterya, toplantı, seminer, fitness, pilates salonları bulunuyor. Su topu müsabakalarına ve antrenmanlarına ev sahipliği yapabilecek özellikteki tesiste iki yüzme havuzu bulunuyor.Bu havuzlardan büyük olanı 25 metre eninde, 33 metre boyunda olup derinliği 2.10 metre olarak inşa edildi. 10 kulvardan oluşan yüzme havuzu ayrıca 250 kişilik teleskobik tribün bulunuyor. Bir diğer havuz ise 6 metre en 17 metre uzunluğa sahip.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri’nde incelemelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yüzme havuzu ve sosyal tesisin yeri, konumu ve özellikleri ile herkese hizmet edeceğini, ismiyle de Muğla’nın Yatağan ilçesine uzun yıllar başarıyla hizmet etmiş değerli belediye başkanı Hasan Haşmet Işık’ı yaşatacağını söyledi.