2023 yılı yatırım programı kapsamında İl genelinde yol yapım çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi son olarak Yatağan’ınkırsal mahalle yollarında sathi kaplama ve yenileme çalışması başlattı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi havaların ısınması ve asfaltlama çalışmalarına elverişli hale gelmesi nedeniyle yol yapım projelerini hızlandırdı. İl genelinde sorumluluk alanı içindeki yollarda asfaltlama çalışmalarını sürdüren ekipler 2023 yılı yatırım programı kapsamında projelerini hızlandırdı.

Vatandaşların daha modern ve güvenli yollarda seyahat etmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler son olarak Yatağan’ın kırsal mahallelerde sathi kaplama çalışmalarına başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Yatağan’da bugüne kadar sorumluluk alanında bulunan 161 km’lik yol ağında 1’inci, 2’nci kat sathi kaplam ve sıcak asfalt olmak üzere toplam 181 km. asfalt çalışması yaptı. Ekipler son olarak Turgut, Katrancı, Elmacık, Kavak, Kurucuova, Kapubağ, Bağyaka, Hisarardı, Kozağaç ve Kırıkköy Mahallelerinde yol düzeltme, yenileme ve sathi kaplama çalışmaları başladı. Ekipler Nebiköy Mahallesinde 6 bin 100 metre sathi kaplama çalışmasını bitirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 ilçede yapılacak olan 202,40 km’lik yol çalışması yaklaşık olarak 160 milyon 479 bin 422 TL’ye mal olacak.