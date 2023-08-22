Muğla Büyükşehir Belediyesi memur, sözleşmeli ve kadrolu işçilerden oluşan 1619 personelinin 25 Milyon 256 bin TL promosyon almasını sağladı.MUĞLA (İGFA) -Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar olduğu gibi yine personelinin bankaların verdiği promosyondan en yüksek oranda yararlanması için 25 Temmuz 2023 tarihinde açık arttırma usulü ile bankacılık hizmetleri ve promosyon ihalesi düzenledi.

Tüm personelin canlı olarak izleyebildiği ihale sonucunda Yapı Kredi Bankası ihaleyi kazanarak 1619 personelin hesabına promosyon olarak 25 Milyon 256 Bin TL yatırdı.

Ülkenin içinde bulunduğu durum, sürekli yapılan zamlar nedeni ile ekonomik olarak alım gücünün düştüğü bugünlerde Muğla Büyükşehir Belediyesi bin 619 personelini kapsayan promosyon ihalesi yaptı. Özel bir bankanın kazandığı ihale sonucunda Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ’de çalışan 1619 memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçi 15 bin 600 TL promosyon aldı. Ağustos ayı maaşlarından sonra tüm personelin hesabına promosyonları yattı.

2024 yılı Mart aylarında da Muğla Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ ve Büyükşehir Belediyesinin diğer iştiraklerinde çalışan 3 bin 788 personeli için promosyon ihalesi yapacak olan Muğla Büyükşehir Belediyesi tüm çalışanlarının bu haktan yararlanmasını sağlayacak.

Promosyon ihaleleri anlaşmaya göre 3 yılda bir yenileniyor.