Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bayram hazırlıkları kapsamında yoğun bir çalışma programı yürütüyor.MUĞLA (İGFA) -Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Bodrum'un çeşitli bölgelerinde bayram hazırlıkları kapsamında ot temizleme, budama, atık toplama işleri gerçekleştirilirken özellikle Kaynar Kavşağı ve Bodrum merkez arasında; Turgutreis merkez ile Ortakent Kavşağı arasında çalışmalar yürütülüyor.

Orta refüjlerdeki zakkumların dibindeki otların alınması, bitkilerin budanması ve atıkların toplanması olarak belirlenen programda çalışmalar iki gündür devam ederken yaklaşık 6 kamyon atık toplandı. Bölgenin temiz ve düzenli bir görünüme kavuşmasının yanı sıra yangın tehlikesine karşı da önlem almak hedefiyle gerçekleştirilen çalışmalar, sulamanın mümkün olmadığı yerlerde mevcut toprak tabakasının kazınarak yerine kuru peyzaj uygulamalarının gerçekleştirilmesiyle sürdürülüyor. Sulama yapılabilecek bölgelerde ise bitkisel öğelerle birlikte kuru peyzaj uygulamaları gerçekleştirilirken cins ve tür özelliklerine uygun şekilde gelişim gösteren sağlıklı bitkilerin korunabileceği ve yol bitkilendirmesinin yapılabileceği bölgelerde bitkisel uygulamalar gerçekleştirilecek.

Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Benian Bilgi, sulama miktarlarının minimumda olmasını sağlamak amacıyla peyzajda iklime uygun bitkiler kullandıklarını belirterek, "Yeşil alanların sulanması için arıtma sularının kullanılması ve modern sulama sistemlerine geçiş konularında ilgili kurumlarla görüşmeler devam ederken aynı zamanda suyun depolanması ve korunmasıyla ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak bayram hazırlıkları kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarla Bodrum'un temiz ve düzenli bir görünüme kavuşmasını hedefliyoruz" dedi.