CHP Muğla Milletvekili adaylarının ilk iki sırasında eski Muğla Baro Başkanı Avukat Cumhur Uzun ve Avukat Gizem Özcan yer alıyor.Ata SEVGİ-Ajans CANKA / MUĞLA (İGFA) - 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine 4 hafta kala, CHP Muğla İl Başkanlığı il geneli partililere milletvekili aday tanıtım toplantısı yaptı.

Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen tanıtımda; CHP Muğla Milletvekili Adayları Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Selçuk Özdağ, Mehmet Demir, Fatma Gebeş Çimen ve Salih Nazmi Büyükdöğerlioğlu kamuoyuna tanıtılırken, Gelecek Partisi kontenjanından 4. Sıra adayı Selçuk Özdağ, toplantıya katılmadı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, eski CHP Milletvekilleri, CHP İlçe Başkanları ve Belediye Başkanlarının da konuk olduğu tanıtım toplantısında; CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın toplantıya gelmemesi, partililer arasında gündem konusu oldu.

Toplantının ev sahibi CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol açılış konuşmasında seçimlerin Cumhuriyetin ikinci yüzyılının başlangıcı olacağına dikkat çekerek; “Demokrasi için, aydınlık yarınlar için, haksızlığa uğramış her bir yurttaşımız için başaracağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çocuklarımız ve gençlerimiz, çağdaş modern gerçek bir demokrasi ile taçlanmış, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu bir güne uyanacak. Söz veriyorum Muğla’ya bahar gelecek, Türkiye’ye bahar gelecek ve 15 Mayıs’ın şafağında zaferin sıcak güneşiyle hep birlikte kucaklaşacağız.” dedi.

https://youtu.be/W9yg3t8Y0kY

Öte yandan CHP Muğla Milletvekili aday tanıtımı sonrası adaylar ve partililer; Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu adına hazırlanan Menteşe Seçim Ofisi’nin açılışını gerçekleştirdiler.