Muğla Büyükşehir Belediyesi kısa süre önce hayata geçirdiği deniz otobüsü seferlerini, vatandaşların talebi üzerine fiyat tarifelerinde ve saatlerde güncelleme yaptı.

MUĞLA (İGFA) - 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda Didim-Turgutreis-Bodrum deniz otobüsü seferlerini başlatan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2 Temmuz’da da Fethiye-Marmaris, seferlerini başlattı.

Geçen 15 günlük süre sonrasında vatandaşların, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığı ücret ve sefer saatlerinin değişmesi talebi üzerine deniz otobüsü ulaşımında yeni tarife hayata geçirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin deniz otobüsü seferleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Büyükşehir belediyesi olarak ilimizdeki kara trafiği yoğunluğunu azaltmak, yerli ve yabancı misafirlerin mavi turizmi daha yakından görmeleri için başlattığımız deniz ulaşımını 15 gün boyunca kullanan vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine saat ve ücretlendirmeler de güncelleme yaptık.”

Talepler üzerine 15 Temmuz itibariyle yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Fethiye - Marmaris Sefer Saatleri ve Fiyat Tarifesi:

Fethiye - Marmaris (Seyir Süresi 2 Saat 15 Dakika)

Pazartesi: 08:00, 14:00

Salı: 08:00, 11:00, 17:00, 19.40

Çarşamba: 11:00, 17:00, 19:40

Perşembe: 11:00, 17:00

Cuma: 08:00

Cumartesi: 08:00, 14:00,19.40

Pazar: 11:00, 17:00

Marmaris - Fethiye (Seyir Süresi 2 Saat 15 Dakika)

Pazartesi: 17:00

Salı: 11:00, 17:00

Çarşamba: 08:00, 14:00,

Perşembe: 08:00, 14:00, 19:40

Cuma:17:00

Cumartesi: 11:00, 17:00

Pazar: 08:00, 14:00, 19:40

Fiyat Tarifesi

1 Kişi Tek Yön: 300,00 ₺

Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği Gereği Öğrenci Kartı Bulunanlar ve Öğretmenler ile 60-65 Yaş Yolcu: 200,00 ₺

65 Yaş Üzeri Yolcu: Ücretsiz

0-5,5 Yaş Grubu: Ücretsiz

Gazi ve Şehit Yakınları (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından Gazi Kartı ve Şehit Yakınlarına Ücretsiz Seyahat Kartı Bulunan Kişilere): Ücretsiz

%40 ve Üzeri Engelli (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından Ücretsiz Seyahat Kartı Bulunan Kişilere): Ücretsiz

Bodrum - Turgutreis Sefer Saatleri ve Fiyat Tarifesi:

Bodrum - Turgutreis (Seyir Süresi 35 Dakika)

Her Gün: 11:15, 19:50

Turgutreis - Bodrum (Seyir Süresi 35 Dakika)

Her Gün: 10:20, 19:00

Fiyat Tarifesi

1 Kişi Tek Yön: 100,00 ₺

Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği Gereği Öğrenci Kartı Bulunanlar ve Öğretmenler: 60,00 ₺

65 Yaş Üzeri Yolcu: Ücretsiz

0-5,5 Yaş Grubu: Ücretsiz

Gazi ve Şehit Yakınları (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından Gazi Kartı ve Şehit Yakınlarına Ücretsiz Seyahat Kartı Bulunan Kişilere): Ücretsiz

%40 ve Üzeri Engelli (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından Ücretsiz Seyahat Kartı Bulunan Kişilere): Ücretsiz

Didim - Turgutreis - Bodrum Sefer Saatleri ve Fiyat Tarifesi:

Didim - Turgutreis (Seyir Süresi 1 Saat 10 Dakika)

Her Gün: 09:00, 17:45

Turgutreis - Didim (Seyir Süresi 1 Saat 10 Dakika)

Her Gün: 12:00 20:35

Didim - Bodrum (Seyir Süresi 1 Saat 40 Dakika)

Her Gün: 09:00, 13:45, 17:45

Bodrum - Didim (Seyir Süresi 1 Saat 40 Dakika)

Her Gün: 11:15, 15:45, 19:50

Fiyat Tarifesi

1 Kişi Tek Yön: 150,00 ₺

Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği Gereği Öğrenci Kartı Bulunanlar ve Öğretmenler: 100,00 ₺

65 Yaş Üzeri Yolcu: 75,00 ₺

0-5,5 Yaş Grubu: Ücretsiz

Gazi ve Şehit Yakınları (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından Gazi Kartı ve Şehit Yakınlarına Ücretsiz Seyahat Kartı Bulunan Kişilere): Ücretsiz

%40 ve Üzeri Engelli (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından Ücretsiz Seyahat Kartı Bulunan Kişilere): Ücretsiz