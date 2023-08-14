Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitim Programı’na katılanlara sertifikalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün verdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana yürütmekte olduğu evde bakım hizmetleri kapsamında vatandaşların bakıcı ve refakatçilerinin eğitilmesinin son derece önemli olduğu düşüncesinden yola çıkarak sertifikalı “Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitim Programı” adıyla kurs düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında düzenlenen eğitime 2 etapta 27 kişi katıldı. Eğitimini tamamlayanlara sertifikalarını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün verdi.

Vatandaşların yakınlarına veya bakıcı hizmeti vermek isteyen vatandaşlara yönelik Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğu protokol kapsamında 2 Mayıs-30 Mayıs ve 12 Haziran-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında 2 etap olmak üzere eğitim düzenledi. Büyükşehir’in tecrübeli sağlık personeli tarafından toplam 27 kişiye 160 saatlik 20 gün süren sertifikalı hasta ve yaşlı öz bakımına destek olacakların eğitimi verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binasında düzenlenen sertifika töreninde konuşan Başkan Gürün sağlık konusunda birçok yenilikçi projeyi vatandaşları için başlattıklarını söyledi ve sağlıkta eğitimin öneminin büyük olduğunu söyledi.

Sağlık alanında yaptıkları hizmetlerle vatandaşların yanında olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Gürün özellikle evde bakım projesinin vatandaşlar için çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Gürün, “Evde bakım hizmetleri gerçekten çok önemli bir hizmet. Ayrıca gittikçe önemi artacak bir alan. Hasta ve yaşlı bakımında büyük bir bilgi eksikliği var. Biz büyükşehir Belediyesi olarak düzenlediğimiz kurslarla hastasına, yaşlısına bakan kişilere nasıl bakım yapılması konusunda eğitim ve bilgi veriyoruz. Ayrıca bunu meslek haline getirmek isteyenlere kurs veriyoruz. Şuan yurt dışından birçok kişi yaşlı bakımı için yüksek maaşlar karşılığında Türkiye’ye geliyor. Bu konuda önemli bir açık vardı ve açığı kapatmak için açtığımızkursumuzdan 27 kişi faydalandı. Kursiyerlerimizin sayısını da arttırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Böylelikle hasta ve yaşlı bakım hizmetinin profesyonelleşmesini sağlayacağız” diye konuştu.