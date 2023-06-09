Muğla Büyükşehir Belediyesi Mor Yaşam Projesi ile bugüne kadar 1759 hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirdi.MUĞLA (İGFA) - Türkiye’de ilk olan Mor Yaşam projesi ile cezaevlerindeki kadın hükümlülere ve çocuklarına destek olmaya devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi 2016’dan bu yana bin 759 hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirdi.

Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan kadın ve çocukların temel, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan proje üç aylık periyotlarla devam ediyor. Mor Yaşam projesi ile bugüne kadar bin 703 kadın, 56 çocuğa ulaşıldı.

Sosyal belediyecilik projeleri ile Türkiye’de ilkleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi tüm vatandaşların her durumda yanlarında olmaya devam ediyor. Yaşamını işledikleri herhangi bir suç nedeniyle cezaevinde geçirmek zorunda kalan kadınlar ve cezaevlerinde annesinin yanında olan çocuklar için hayata geçirilen Mor Yaşam Projesi mahkumların ve çocukların sağlığı düşünülerek oluşturulan hijyen paketinden oluşuyor.

Proje ile içerisinde hijyenik ped, ağda, sabun, şampuan, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, diş macunu, diş fırçası, banyo lifi, kulak çöpü, dudak koruyucu ruj, çöp poşeti, topuk taşı, bulaşık süngeri, tarak vb. gibi bir çok hijyen ürünü bulunan paketler 3 ay arayla hükümlülere ulaştırılıyor.