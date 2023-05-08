Muğla Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitim Programını başlattı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana yürütmekte olduğu evde bakım hizmetleri kapsamında vatandaşların bakıcı ve refakatçilerinin eğitilmesinin son derece önemli olduğu düşüncesinden yola çıkarak sertifikalı “Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitim Programı” başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Muğla’da yaşayan vatandaşlara 160 saatlik hasta ve yaşlı bakımı eğitim programı başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde verilen ücretsiz eğitimlerhafta içi günlük 8 saat olarak programlandı.

Eğitim programı 4 hafta sürecek ve eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika belgeleri verilecek.